Koronavírus-járvány

Operatív törzs: terheléses támadás érte az online időpontfoglaló honlapot

Terheléses támadás érte pénteken a koronavírus elleni védőoltásokhoz időpontfoglalást biztosító informatikai rendszert, ezért leállt a vakcinákra való jelentkezés lehetősége - közölte a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője pénteken, online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert elmondta, a támadás a receptfelírás rendszerét is érintette, amelynek helyreállítása már megtörtént. Az időpontfoglaláshoz szükséges alkalmazás működésének helyreállítása jelenleg is zajlik, azt soron kívül elvégzik, és erről haladéktalanul tájékoztatást adnak majd.



"A támadást felelőtlen emberek követték el" - fogalmazott, hozzátéve, ehhez hasonló támadások más országokban is előfordultak már.



