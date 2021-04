Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: újra látogathatók az idősotthonok

Csütörtöktől azonnali hatállyal visszavonja a szakosított szociális intézményekben, idősotthonokban egy éve elrendelt látogatási tilalmat - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília kifejtette, csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők élhetnek ismét a látogatás lehetőségével, az ilyen személy magával viheti a találkozóra a 18 évnél fiatalabb gyermeket is.



A korábban ajánlott kapcsolattartási lehetőségeket az intézményeknek továbbra is biztosítaniuk kell; akik nem kérték még az oltást, azokkal élhetnek csak.



Megszűnik az intézményelhagyási tilalom is a védettségi kártyával rendelkezők számára. Amennyiben valaki nem rendelkezik azzal, és 72 óránál hosszabb időre elhagyja az otthont, csak negatív antigén gyorsteszt elvégzését követően térhet vissza - közölte.