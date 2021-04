Koronavírus-járvány

A szegedi hallgatók önkéntesként vettek részt a harmadik hullám elleni védekezésben

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) több mint nyolcszáz hallgatója önkéntesként vett részt a koronavírus-járvány harmadik hulláma elleni védekezésben, munkájuk nélkülözhetetlennek és rendkívül sikeresnek bizonyult - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint az elmúlt egy hónapban 355 szegedi hallgató segítette az Országos Mentőszolgálat munkáját, a klinikai ellátásban és az oltópontokon pedig csaknem 460-an önkénteskedtek. A hallgatók a Covid-osztályokon és intenzív osztályokon, valamint más klinikákon - ahonnan átvezényelték a járványügyi ellátás területére az egészségügyi dolgozókat - is besegítettek.



Az SZTE koronavírus-járvány elleni védekezésének fontos pillére, hogy nemcsak a harmadik hullám első szakaszában, hanem a 2021-es év kezdete óta is stabilan támaszkodhat a hallgatói segítségre. A szegedi egyetem 12 kara közül tízről jelentős számban, mintegy 620-an vállalnak rendszeresen munkát a klinikai központ Covid-ellátása különböző területein. 525-en az egészségtudományi karokról jelentkeztek, őket a járványhelyzet alakulása függvényében bármikor lehetett mozgósítani. A veszélyhelyzetre reagálva megmozdultak a nem egészségügyi képzést nyújtó karok hallgatói is.



Az egyetemisták az oltópontokon leginkább a betegirányításban és a különböző adminisztrációs feladatokban - triázsolás, regisztrálás -, valamint a vakcina szállításában segítenek. Ezenkívül a tanulók továbbra is dolgoznak a mintavételeknél, valamint a Klinikai és Mikrobiológiai és Diagnosztikai Intézetben is.



Balogh Dénes, az SZTE Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatás vezető főápolója, a klinikai önkéntes feladatszervezés főkoordinátora kiemelte, hogy a hallgatók munkája nélkülözhetetlen, emellett pedig rendkívül sikeres és értékes is. Elmondta, a magas létszám, a kiváló teljesítmények és a munkaszervezés hatékonysága messze felülmúlja az előzetes várakozásokat.