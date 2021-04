Állati

Megszületett a várva várt kiselefánt! - videó

A budapesti állatkert szakemberei tavasz közepére várták az ellést, március közepe óta folyamatos ügyeletet tartottak az elefántok körül az éjszakai órákban is 2021.04.28 12:40 MTI

Kiselefánt született a budapesti állatkertben. A nagyjából 80 kilós borjú születéséről kisfilmet is közzétettek, és csütörtökön az intézmény közösségi oldalán élő bejelentkezésben mutatják be.



A szakemberek tavasz közepére várták az ellést, március közepe óta folyamatos ügyeletet tartottak az elefántok körül az éjszakai órákban is, a tapasztalatok szerint ugyanis a legtöbb elefántborjú az éjszaka második felében születik. Az új jövevény szombaton hajnalban jött világra - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert szerdán az MTI-vel.



Az ellés viszonylag gyorsan, komplikáció nélkül zajlott. A felvételeket az Állatkert szerdán délelőtt tette közzé honlapján, Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján. A videón láható, hogy az anya kicsit megrugdossa az újszülöttet, ami normális viselkedés az anyaelefántoknál, hogy a magzatburkot eltávolítsák a kicsiről.



Az újszülött, nagyjából 80 kilós kiselefánt nem sokkal később sikeresen lábra állt, az emlőket is megtalálta és táplálkozni kezdett.



Az ázsiai elefántok vemhességi ideje 22 hónap körüli, az újszülöttek súlya általában 70 és 100 kilogramm között alakul. Az Állatkert új kiselefántjának anyja, Angele idén lesz húszéves, Franciaországban született és 2010-ben érkezett Budapestre. Assam, az apa egy évvel idősebb, Angliában született és 2009 óta él a magyar főváros állatkertjében. Angele és Assam nászából korábban kétszer született utód.



Természetes körülmények között az elefántcsordákban a felnőtt állatok mind nőstények, az elefántbikák pedig magányosan élnek, csak párzási időben találkoznak a tehenekkel. Az állatkertekben is az a szokás, hogy az apákat különválasztják a kiselefántoktól. Az öttonnás Assam azonban kifejezetten jó apának számít, jó kapcsolatban van a kicsikkel, szívesen játszik, pancsol velük. Ennek ellenére amíg az újszülött nagyon kicsi, Assamot elővigyázatosságból külön helyezik el. A közlemény kitér arra, hogy a gondozók megfigyelése szerint Arun, Angele előző, 2017 novemberében született borja érdeklődik kistestvére iránt.



Csütörtökön 11 órától élőben jelentkeznek be az elefántoktól az állatkert hivatalos Facebook-oldalán. Mivel az állatkert november 11. óta zárva tartó kapui hamarosan újra megnyílhatnak a látogatók előtt, a kiselefántot a nagyközönség a közeljövőben a helyszínen is megtekintheti. Erről, illetve az újranyitás részleteiről az elkövetkező napokban tájékoztatja az állatkert a nyilvánosságot.



Az állatkert alapítványa már a babavárás időszakában bejelentette, hogy egy speciális "elefánt babamérlegre" vár adományokat az állatkert támogatóitól. Ezzel a mérleggel nemcsak a kiselefánt gyarapodását, fejlődését lehetne nyomon követni, hanem a felnőtt állatokat is le lehetne mérni vele. A támogatások fogadására külön felületet hoztak létre az állatkerti alapítvány honlapján.

Az 1866-ban megnyílt Fővárosi Állat- és Növénykertben, amely idén ünnepli 155. születésnapját, 1875 óta tartanak elefántokat, az elmúlt bő százhúsz évben mindvégig ázsiai elefántokkal foglalkoztak. A most született kiselefánt a nyolcadik a Budapesti Állatkert történetében: a korábbiak 1930-ban, 1932-ben, 1941-ben, 1956-ban, 1961-ben, 2013-ban, illetve 2017-ben születtek.