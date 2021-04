Koronavírus-járvány

Már AstraZenecára is lehet online időpontot foglalni

Bár nem jelentették be, az eeszt.gov.hu oldalán már nem csak a Sinopharmra lehet jelentkezni. 2021.04.28 10:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 444.hu egyik olvasója vette észre, hogy a felületen az AstraZenecára is lehet foglalni a korábban már regisztráltaknak. Azt is hozzátették, hogy hétfőtől oltják a kiválasztott időpontban a jelentkezőket.



Azt érdemes kiemelni, hogy mindenki egy időpontra regisztrálhat és ez a későbbiekben nem módosítható. Az operatív törzs korábban azt is elmondta, hogy a második oltás majd ott történik, ahol az első. Mindenki így válasszon.



A 444.hu egy képet is csatolt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér oldaláról, hogy van lehetőség AstraZenecát választani, viszont nem sokkal később már nem tudtak májusi időpontot kijelölni.