Szlávik: mindenhol csökken a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége

A kórházakban csökken a fekvőbetegek száma, ugyanakkor az intenzívosztályokon még mindig nagy a leterheltség, ami miatt a halálesetek száma csak lassan mérséklődik. 2021.04.28 10:05 MTI

Mindenhol csökken a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége. Úgy látszik, hogy a járvány leszálló ágba került - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője szerdán az M1 aktuális csatornán.



Szlávik János közlése szerint ezt jelzi az is, hogy a kórházakban csökken a fekvőbetegek száma, ugyanakkor az intenzívosztályokon még mindig nagy a leterheltség, ami miatt a halálesetek száma csak lassan mérséklődik.



Arra a felvetésre, hogy az átoltottakkal és a betegségen átesettekkel együtt a lakosság 50-60 százaléka lehet most védett, azt mondta, ez még nem elegendő ahhoz, hogy emiatt csökkenjenek a számok.



"Tehát még egy-két, akár hárommillió ember beoltására van szükség ahhoz, hogy nagyon komolyan csökkenjen a járvány, illetve komolyan csökkenjen az a veszély, hogy a vírus visszatér Magyarországra" - fogalmazott Szlávik János.



Hangsúlyozta, most van az a pillanat, amikor össze kell fogni, és nem szabad hinni az "álprófétáknak", hiszen a jelenlegi helyzet fordulópontnak is tekinthető.