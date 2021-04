Koronavírus-járvány

Infektológus: csodának kellene történnie ahhoz, hogy a hétvégi terasznyitás után ne emelkedjen a fertőzöttek száma

2021.04.28 08:46 ma.hu

Mint ismeretes, négymillió beoltottnál újabb enyhítéseket ígér a kormány. Orbán Viktor szerint szerdán-csütörtökön elérhetjük a négymilliót, ám jelen állás szerint ehhez még majdnem 400 ezer oltásra lenne szükség.



Pusztai Erzsébet, egészségügyi szakértő, infektológus szerint kérdéses, hogy teljesül-e a kitűzött cél, eddig ugyanis még nem volt olyan, hogy két nap alatt ennyi oltást adtak volna be. Az ATV Start című műsorának vendégeként ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a járvány kezelését nem a beoltottak számához, hanem a védtelenekéhez, a fertőzési lehetőségekhez kell igazítani. "A laboratóriumnak számító Ausztriában ez történik" - mutatott rá.



Pusztai szerint - mivel a vírus továbbra is itt van, és ahol nagy a közelség illetve a kontaktusszám, ott terjed - a hétvégi terasznyitásos jeleneteket látva csodának kellene történnie ahhoz, hogy ne nőjön meg újra a fertőzöttek száma, és elsősorban a fiatalok között. Álláspontja szerint ugyanis sokkal szigorúbb szabályozásra lenne szükség a teraszok megnyitásához, és ahhoz, hogy a hétvégihez hasonló - és terjesztési szempontból a legveszélyesebb - tömeges gyülekezést el lehessen kerülni. A szakértő egyébként úgy véli, nem is feltétlenül kell három hetet várni a számok emelkedésére, így ő már a jövő heti adatokat is "szorongva" fogja figyelemmel követni.



Pusztai szerint az elmúlt időszakban tapasztalt csökkenés a járványadatokban nem az oltásoknak, hanem az eddigi szigorú korlátozásoknak köszönhető. Az alacsony hét eleji adatok kapcsán pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy ilyenkor jellemzően kevesebb fertőzöttet jelentenek, a hét közepére azonban megemelkedik a számuk.



A védettségi igazolványról, és arról, a kormány hogy ehhez kötne egyes szolgáltatásokat elmondta: "a vírus nem fogad szót kormányrendeleteknek". Pusztai szerint nem szabad elfelejteni, hogy olyanok is megkapták már a kártyát, akik még csak az első oltáson vannak túl, náluk viszont egyáltalán nem biztos, hogy kialakult a megfelelő védettség, nem beszélve arról, hogy a vírust továbbra is terjeszthetik.

A szakértő üdvözölte a lehetőséget, hogy a regisztráltak már online is tudnak időpontot foglalni oltásra. "Jó reggelt kívánok, hogy végre eljutottak odáig, amit hónapok óta a legtöbb szakértő mond" - fogalmazott. Ugyanakkor nehezményezte, hogy ez csak a Sinopharm-vakcina esetében lehetséges. Szerinte szégyen ez a fajta "erőszakos ösztönzés", hogy csak egy bizonyos oltóanyagra jelentkezni. "Ha ugyanis ráerőltetünk az emberekre valamit, amiben nem bíznak, annak nem az lesz az eredménye, hogy többen mennek, hanem hogy többen félnek" - magyarázta.



Az oltások utáni megbetegedéseket és halálozásokat összesítő kormányzati táblázatról elmondta: szerint azt nem szakemberek, hanem propagandisták készítették. "Ebben a táblázatban hetet-havat összekevernek" - mutatott rá a szakértő, aki szerint a táblázat nemcsak hiányos, de az adatok "tökéletesen ellent mondanak" a többi országénak is.



"Botrányosnak tartom szakmailag, hogy egy ilyen táblázatot közzé mertek tenni" - jelentette ki Pusztai.



A szakértő szerint egyébként a kórházigazgatóknak és az intenzívosztályok vezetőinek követnie kellene a székesfehérvári kórház főigazgatójának példáját, és fel kellene szólalniuk, hogy elmondják, mi is a helyzet valójában a kórházakban. "Ha mindenki elmondja, legalább az egész ország látni fogja, hogy milyen a valóságos helyzet, mert ez a maszatolás az adatokkal, ezek a felszínes szövegek éppen azt érik el, hogy az emberek azt gondolják, hogy vége a járványnak, és kimennek a teraszokra és bulizni fognak" - vélekedett Pusztai.



Szerinte a valósággal szembesülve többen vállalnák az oltást is, amire a fiataloknak is nagy szüksége van. Ugyanis - mint arra rámutatott - a most hódító vírusváltozatok már az egészségesekre és a fiatalokra is nagy veszélyt jelentenek.