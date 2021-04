Koronavírus-járvány

Deutsch: 27 ezerrel több halott volt az MSZP-SZDSZ kormányok idején

2003 és 2009 között, 7 esztendeig, 929.029 ember halt meg, míg a Fidesz kormányzás alatt a 2010 utáni 7 évben 901.745 ember. 2021.04.28 06:23 ma.hu

Megnéztem 7 évet az MSZP-SZDSZ kormányok alatt és 7 évet a Fidesz kormány idején és 27.284 emberrel több halt meg – jelentette ki Deutsch Tamás az ATV Csattban. Ehhez képest feláll Gyurcsány Ferenc és azt mondta: hogy a többlet halálozásért majd „böribe” kell menni – tette hozzá a Fidesz EP-képviselője. Horn Gábor, korábbi SZDSZ-es államtitkár szerint a számokat sosem szabad önmagukban nézni, hanem – mint ahogy a napokban Karikó Katalin, a Pfizer/BionTech vakcina egyik fejlesztője is pontosította a kormányzati vakcinatáblázatot – a módosító hatásokkal együtt.



Deutsch Tamás összevetése szerint 2003 és 2009 között, mikor MSZP-SZDSZ kormány volt 7 esztendeig 929.029 ember halt meg, míg a Fidesz kormányzás alatt a 2010 utáni 7 évben 901.745 ember. A kettő között 27.284 ember a különbség – tette hozzá. Deutsch azt mondta: ha a többlethalálozásért van politikai felelősség és börtönben kell menni, ahogy Gyurcsány Ferenc a Parlamentben mondta, akkor kezdjük már megvizsgálni azt a 2010 előtti hét évet.



A Medgyessy-kormányban államtitkárként is dolgozó MSZP-s Mesterházy Attila azonban arra emlékeztetett: Orbán Viktor kötötte ehhez a saját sikerességét, ezért érdemes az elszámoltatást emlegetni a mostani koronavírus halálesetek kapcsán.



Horn Gábor korábbi SZDSZ-es államtitkár a műsorban úgy reagált: komolytalan a nyers számokat összehasonlítani, hiszen ha csak egy komolyabb influenzajárvány betör az országba, 12-13 ezer embert elvisz, ami – mint mondta – már a Deutsch által emlegetett halálozási különbség felét ki is teszi. Fontos kérdés, hogy végignézzük, ki miért felel, mi miért történik – tette hozzá Horn – de ezeket évente kellene megtenni nem így, kiragadva egy időszakot.​