Hoppá: kísérteties a hasonlóság a kormány vitatott táblázata és a Szputnyik gyártójának adatai között

Számos tudós és politikus kifogásolta a magyar kormány Facebook-oldalán hétvégén megjelent grafikát, amely a második beadott oltás utáni fertőzésekkel és halálozásokkal kapcsolatban közölt - sokak számára aggodalomra okot adó - számokat.

A kritikusok szerint ugyanis a táblázat az almát a körtével hasonlítja össze: az értelmezéshez alapvetően szükséges adatok hiányoznak, többek között a fertőzést elkapó beoltottak és az elhunyt betegek életkora.



A vasárnap közzétett kormányzati grafikával azonban egyesek szerint más baj is van: az orosz Szputnyik V vakcina gyártójának két nappal korábbi Twitter-bejegyzése kísértetiesen hasonlít a magyar táblázathoz.

BREAKING: #SputnikV study shows that there are significantly more deaths following vaccination with Pfizer than with AstraZeneca vaccine per 1mn administered doses, based on official publicly available data by 13 international health regulators. pic.twitter.com/2oP84Fgyxx