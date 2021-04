Koronavírus-járvány

Nagyon nem mindegy, milyen ellenanyag-tesztet csináltatunk

2021.04.27

Az ATV Start című műsorában Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja a terasznyitás apropóján elmondta, ijesztőek voltak számára a hétvégén látott képek, viszont abban reménykedik, hogy az átoltottság növekedésével csökkenni fog a fertőzöttek száma.



Kacskovics közölte, továbbra is fontos hordani a maszkot, és tartani kell a megfelelő védőtávolságot, mint ahogyan a rendszeres kézmosás és fertőtlenítés is elengedhetetlen.



A szakember a Magyarország kormánya által megosztott, vakcinák mellékhatásaival kapcsolatos táblázat kapcsán azt mondta, minden kicsit olyan, mint a választási esélyek latolgatása, hogy éppen melyik vakcinának drukkolunk.



Kacskovics úgy gondolja, némelyik vakcinánál nagyobb a megbetegedés, azonban mindegyik jól szerepel, függetlenül attól, éppen melyik országban gyártották. Arra a kérdésre, hogy a 16-18 éveseket miért pont Pfizerrel oltanák, a dékán azt válaszolta, minden vakcina kicsit más, a Pfizerrel pedig már sokakat beoltottak, és nem okozott jelentős problémát, ezért nagyobb immunválaszt is kiválthatnának a kamaszok szervezetéből.



Az ellenanyag-tesztekről Kacskovics elmondta, a tesztet végeztető személyekről tudni kell, melyik vakcinával oltották be, mivel például a Pfizer és a Szptuynik V S-protein specifikus antitesteket termelnek, ezért itt ezt kell megnézni, máskülönben hamis eredmények születhetnek.



Kacskovics hozzátette, minden ember szervezete máshogyan válaszol az oltásokra, ezért érdemes akár 3-4 hetet is várni a második oltás után, még mielőtt leteszteltetnénk magunkat antitestekre.

