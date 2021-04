Koronavírus-járvány

Meghalt 176 beteg, 1936-tal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 176 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 1936 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 3 603 901 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 665 067-en már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 771 454-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 26 801-re, a gyógyultaké 486 435-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 258 218. Kórházban 6443 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 782-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 35 472-en vannak, a mintavételek száma 5 297 235-re nőtt.



Közölték: a járvány harmadik hulláma tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos.



A magyar lakosság 37 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 21 százalékos átlaggal.



Azok a regisztráltak, akiknek még nincs időpontjuk az oltásra, online foglalhatnak maguknak időpontot hétfőre, keddre és szerdára a kórházi oltópontokra - írták.



Hozzátették: a háziorvosokhoz 300 ezer adag Sinopharm-vakcinát szállítanak ki, a kórházi oltópontokon pedig már tart a tömeges oltás. Hétfőn újabb vakcinaszállítmány várható.



Azt kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Minden, Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen - hangsúlyozták.



Emlékeztettek: miután a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, a vendéglátóteraszok szombaton kinyithattak, reggel 5 óra és este fél 10 között. Az ott tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen.



Az esti kijárási tilalom 23 órára módosult - tették hozzá.



Az újraindítási lépések következő fokozata 4 millió beoltott után várható: megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk.



Megnyílhatnak a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is - írták.



Az uniós beszerzésből öt gyártótól - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - 24 millió adag vakcina várható. Ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt. A kínai Sinopharm-oltóanyagból eddig 1,7 millió adag, az orosz Szputnyikból 1,3 millió adag vakcina érkezett.

Az oltásra érkezőket arra kérik, hogy az időpontra pontosan érkezzenek a tumultus elkerüléséért, az adminisztráció gyorsításáért pedig kitöltve vigyék magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot.



Közölték: a szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálniuk kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztrációt jelezniük kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról és gondoskodik az oltás megszervezéséről.



A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.



A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet - közölték.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (139 449) és Pest megyében (107 137) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (43 571), Győr-Moson-Sopron (42 570) és Hajdú-Bihar megye (40 953). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (16 973).

Forrás: koronavirus.gov.hu