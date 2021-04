Nem semmi...

Kipofozta az autójából a tolvajt: egy magyar nő vagányságán ámul Ausztria

Egy bátor magyar asszony vagány fellépésén ámul Ausztria. A kommentelők egyszerűen csak szupercsajnak nevezik a 41 éves nőt, aki egymaga szerezte vissza ellopott kocsiját három tolvajtól: nemes egyszerűséggel kipofozta a férfiakat a meglovasított verdájából. Krisztina kálváriája múlt hét szerdán kezdődött, amikor a slusszkulcsát a házuk melletti játszótér padján hagyta.



A nő ezután bement a rendőrségre feljelentést tenni, ám a rendőr nem hitte el, hogy ellopták a kocsiját. "Szerinte senki nem akarna ellopni egy 2000 eurós, átszámítva 700 ezer forintos, 13 éves Zafirát. Másfél órán keresztül kellett bizonygatnom, hogy tényleg elvitték az autót, bőgtem, mint egy kisgyerek, mire történt valami előrelépés" - mesélte Nyárádi Krisztina a Blikknek.



A nő este kilenc óra után indult haza egyedül, amikor egy zebrán áthaladva észrevette, hogy a saját autójával áll szemben. "Az a három ember olyan nyugalommal gurult oda az én kocsimmal, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga volna. Rettenetesen ideges lettem, nem gondolkodtam, pikk-pakk odaléptem, feltéptem az ajtót, és üvöltöttem, mint egy sakál, hogy ez az én autóm. Tudtam, hogy ha most nem cselekszem, sose látom viszont" - idézte fel a nő, aki ezután elkezdte pofozni a sofőrt.



"Ütöttem, ahogy bírtam, az egyik pofon igen nagyot csattant. A srác úgy kapaszkodott a kormányba, mintha az megmentené, közben a két utas kiugrott az ajtón, és elrohant, majd a volán mögött ülő is menekülőre fogta. Csak annyi bukott ki a száján, hogy nem ő tette" - folytatta.



Nyárádi Krisztina ezután autóba szállt és elkezdte üldözni őket, amikor rájött, hogy úgysem tudná bevinni őket a rendőrségre, így egyenesen az őrsre hajtott. Mint kiderült, a tolvajok megtankolták az autót és cigicsikkeket, üdítősdobozokat is hagytak a kocsiban, a nyomozók így DNS-mintát tudtak venni, jelenleg keresik a tetteseket.



"Tudom, ilyen százezerből egyszer fordul elő, nem is értem, mi volt a tervük a tolvajoknak. Szerencsém volt, hogy megleptem őket, a sokk ilyenkor hosszú percekig tart, én viszont nem vagyok az a pánikolós típus. Sokan mondták, hogy ez akár rosszul is végződhetett volna, de én újra megtenném. Az az autó az enyém, én dolgoztam meg érte, és a gyerekeimet szolgálja, senki nem veheti el tőlem" - zárta a történetet Nyárádi Krisztina.