Koronavírus-járvány

Hatalmas tömeg mindenütt - szombaton rajtolt a negyedik hullám?

3,5 millió beoltott után, szombaton végre kinyithattak a kerthelyiségek, így mindenki, még Orbán Viktor is bekaphatta a korsó sörét a teraszon. 2021.04.25 11:51 ma.hu

Elérve a 3,5 millió beoltottat, szombaton kinyithattak a teraszok. Görgessen a cikk végére, ott láthatja a képeket a tömegről.



A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely hangsúlyozta: a teraszok este fél 10-ig lehetnek majd nyitva, ahogy az üzletek. Egyúttal este 11 órára módosul a kijárási tilalom kezdete.



A vendéglátóhelyek újraindulása az első lépés a szabadság visszanyerése felé, és remélhetőleg ezt követően gyorsan tovább lehet lépni, hiszen jelentős mennyiségű oltóanyag érkezik az országba - közölte.



Ehhez képest elszabadultak a lovak szombaton este. Ne várjunk csodát, az emberek felelőtlenek, mindig is azok voltak. Nem elég egy közlemény, hogy a teraszok nyitása után is érvényesek a védelmi intézkedések! Hiszen a közösségi oldalakon terjedő felvételek alapján ezeket aligha tartották be.

Ez nem is annyira vicces...

Facebookon terjedő fotó





26 ezer elhunyt

A jövő héten a 4 milliós határt is átlépheti az oltottak száma, és aki most regisztrál oltásra, akár egy-két héten belül megkaphatja a vakcinát. Eddig mintegy 4,4 millióan regisztráltak. A társadalmi immunitáshoz legalább hatmillió beoltott kell - tette hozzá Gulyás még pénteken. De kicsit irreális az elvárás, miután a szombati napon kevesebb oltást adtak be, mint az eddigi legrosszabb napon, február 22-én.. Persze, hétvégente általában alacsonyabbak az oltási számok, de ilyen mélyre még sosem esett le. Úgy tűnik, hogy az oltópontok helyett inkább a teraszokra rohant a lakosság.

Döbbenetes tömeg mindenütt