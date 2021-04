Koronavírus-járvány

ORFK: a teraszok nyitása után is érvényesek a védelmi intézkedések!

A rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy továbbra is viseljen maszkot, tartsa be a távolságtartásra, és a megváltozott, 11 óráig tartó kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat. 2021.04.25 02:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vendéglátóhelyek teraszainak és kerthelyiségeinek újranyitása nem jelenti azt, hogy az eddig hatályos védelmi intézkedések nem érvényesek - hívta fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője szombaton a közmédiának adott interjújában.



Gál Kristóf elmondta: a rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy továbbra is viseljen maszkot, tartsa be a távolságtartásra, és a megváltozott, 11 óráig tartó kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat.



A rendőrség ezután is ellenőrizni fogja a védelmi intézkedések betartását, az arányosság elve mentén szankcionálni fogják a szabálytalankodókat, és a jövőben is érvényt szereznek a hatályos rendelkezéseknek - fűzte hozzá a szóvivő.



Gál Kristóf valamennyi munkatársa nevében - a rendőrség védőszentjének, Szent Györgynek a napja alkalmából - megköszönte a honfitársak eddigi türelmét és együttműködését. Arra kért mindenkit, hogy továbbra is tanúsítsanak jogkövető magatartást, ezzel közösen megőrizve az eddig elért eredményeket.