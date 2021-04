Közművek

ITM: gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés a közműszolgáltatásban

Bővülhet az elektronikus ügyintézés lehetősége, így csökkenhet az eljárások időtartama és rugalmasabbá válhat a fogyasztói igények kiszolgálása a villamos energia és földgáz szolgáltatás során. Ezt célozza az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden benyújtott törvényjavaslata, amely emellett több energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvény módosítását is tartalmazza a közelmúltban az energiaszektorban végbement változások és intézkedések miatt - közölte szerdán a minisztérium.



A villamos energiáról és a földgázellátásról szóló törvény módosítása az ügyfelek részéről felmerült igények és a járványhelyzet során szerzett tapasztalatok alapján jelentősen bővíti az elektronikus ügyintézés lehetőségeit, így csökkenhet az eljárások időtartama és rugalmasabbá válhat a fogyasztói igények kiszolgálása. A javaslat szerint a felhasználón kívül, a még felhasználói státusszal nem rendelkező igénybejelentő is élhet majd az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével és azonosítási eljárást követően az engedélyes által biztosított informatikai felületen is eleget lehet majd tenni az írásbeliség követelményének.



Mivel az egyetemes szolgáltatást érintő szerződések esetében gyakran elmarad azok írásba foglalása, lehetségessé válik a szerződés ráutaló magatartással történő létrejötte, illetve az is, hogy jogvita esetén ne lehessen az írásbeli szerződés hiányára hivatkozni. Az egyetemes szolgáltatást érintő szerződések esetében - amelyek írásba foglalása eddig sok esetben elmaradt és ez akár a szolgáltatás kikapcsolását is eredményezhette volna - nem lesz szükséges a szerződés visszaküldése, mivel a módosítás lehetőséget ad a szerződés ráutaló magatartással történő létrejöttére, ha a szolgáltatás igénybevétele ténylegesen megkezdődik.



A távhőszolgáltatásról szóló törvény szigorítását követően a földgázkereskedő ellehetetlenülése esetén a továbbiakban 7 nap áll a távhőtermelő rendelkezésére, hogy új kereskedőt találjon, és ezalatt a felhasználók ellátását a földgáz biztonsági készletből vásárolt földgázzal lesz jogosult biztosítani. Az eddigieknél szigorúbb szabályozás hozzájárul a visszaélésszerű helyzetek megakadályozásához, valamint garantálja a folyamatos, megbízható és megfizethető távhőellátást.



Az ITM hangsúlyozza: a kormány célja, hogy a megfelelő műszaki - biztonsági állapottal rendelkező bányászati célú mélyfúrásokat (meddő szénhidrogén kutatófúrás, kút, illetve a termelésből kivont, a mező termeltetéséhez már nem szükséges vagy műszakilag alkalmatlanná vált szénhidrogénkút) eredeti állapotukban megőrizze és így elkerülhetők legyenek a szükségtelen kútfelszámolások. A bányatörvény módosításával biztosítható a kutak akár bányászati, akár más alternatív célra - például szén-dioxid tárolása, vízkivétel, geotermikus energia kinyerése - történő hasznosíthatósága.

A közlemény kitért arra is, hogy a vonatkozó európai uniós szabályozás átültetése érdekében szükséges a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény módosítása, így a felhasználók a jövőben a víziközmű ágazatban is csak akkor kezdeményezhetnek panaszeljárást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál, ha azt megelőzően a szolgáltatóhoz fordultak, hogy rendezzék az ügyüket.