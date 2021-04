Állati

Szurikáták és újabb tevecsikók születtek a Szegedi Vadasparkban

A két nőstény csikó már a harmadik jövevény a szegedi állatkert tevecsapatában, idén valamennyi kanca utódnak adott életet. 2021.04.25 01:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három szurikáta (Suricata suricatta) és két újabb tevecsikó született az elmúlt hetekben a Szegedi Vadasparkban - tájékoztatta Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója az MTI-t.



A két nőstény csikó már a harmadik jövevény a szegedi állatkert tevecsapatában, idén valamennyi kanca utódnak adott életet.



A vadasparkban Ázsiában őshonos kétpúpú tevéket gondoznak (Camelus bactrianus), s emellett valamennyi dél-amerikai teveféle is megtekinthető: a veszélyeztetett és félénk vikunya, a termetes guanakó, valamint a két háziállat, a szelíd alpaka és láma.



A tevékhez hasonlóan a szurikáták létszáma is hárommal bővült. A fiatal egyedekből összeállt csapat magyarországi állatkertekből érkezett Szegedre: a két hím Pécsről, a nőstény Budapestről.



A szurikáták Dél-Afrika száraz szavannáin nagy családokban élnek, amelyekben csak az alfa-nőstény szaporodik, a többiek segítenek az utódok nevelésében. A kölykök - tizenegy hetes vemhesség után - október és március között vakon és szőrtelenül jönnek a világra.



A 700 gramm körüli testtömegű cibetmacska-félék szorosan együttműködő családokban élnek, amelyek egymással azonban időnként véres harcokat is vívhatnak. Kiterjedt üregrendszereket ásnak, amely védelmet biztosít számukra a ragadozókkal szemben. Táplálékuk jelentős részét ízeltlábúak, köztük mérges skorpiók is, valamint kisebb gerincesek teszik ki, de a gyümölcsöt sem vetik meg. Hasonlóan más üregekben élő kisemlősökhöz - mint az ürge és a prérikutya - a szurikátáknál is vannak őrszemek, akik a veszélyt lesik, többnyire állva vagy felegyenesedve ülve.