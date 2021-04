Kihívás

Nézze meg a táncoló rendőröket! - videó

Sárkányölő Szent György napja a Rendőrség napja. Ebből az alkalomból készített a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya egy videót, amibe beletették lelküket-szívüket! 2021.04.24 13:55 ma.hu

A Bethesda Gyermekkórház és sokan mások után, a BRFK rendőrei is beszálltak a „Jerusalema” táncos kihívásba.



A rendőrség videójában a Közlekedésrendészeti Főosztály 52 hivatásos rendőre és rendőrségi alkalmazottja táncol, akik munkaidő után, a szabadidejükben tanulták be a koreográfiát, közölte a BRFK.



A videó megjelenését azért is mára időzítették, mert április 24., Szent György napja, Rendőrnap, de a koronavírus-járvány miatt az ilyenkor megszokott programok elmaradnak.



A Jerusalema kihívás még 2020 elején kezdődött el, miután Afrikában több országban is korlátozásokat vezettek be, egy baráti társaság pedig videót készített róla, ahogy a dél-afrikai Jerusalema című, zulu nyelven énekelt számra táncolnak. A dal, és a hozzá tartozó lépegetős, ugrálós tánc célja az, hogy koronavírus miatt elgyötört emberek kicsit felviduljanak, reményt kapjanak.