Koronavírus-járvány

Kaposváron a teraszokon kívül is ingyen használhatnak közterületet a vendéglősök

Térítésmentesen biztosít újabb közterületeket a teraszukat megnyitó vendéglátóhelyeknek Kaposvár - mondta Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester pénteken.



A politikussal a helyi Rádió Most készített interjút, amelyben Szita Károly hangsúlyozta: a vendéglősöknek nem kell fizetniük a teraszok használatáért, de az önkormányzata ezen felül azt is lehetővé teszi számukra, hogy ugyancsak bérleti díj nélkül asztalokat, székeket helyezzenek ki a kiépített teraszok mellé.



Feltétel viszont a közterülethasználat bejelentése, hiszen fontos, hogy a városban továbbra is rendezett körülmények legyenek - fogalmazott Szita Károly.



A településvezető emlékeztetett rá, hogy az önkormányzati ingatlanban üzemelő kaposvári vendéglátóhelyek a beltereire jelentős bérletidíj-kedvezményt kaptak a koronavírus miatt, e döntés hatálya ez év végéig fennmarad.



Szita Károly megjegyezte, hogy a kaposvári vendéglátóhelyek már készülnek a szombati nyitásra, hozzáláttak a teraszok takarításához, karbantartásához.