Koronavírus-járvány

Rusvai Miklós: minden nyitás hordoz kockázatot - videó

A víruskutató szerint amíg nem alakul ki a második oltás utáni teljes védettség, a beoltottak számára is csak maszkviselés mellett lesz teljesen biztonságos a beltéri rendezvények látogatása. 2021.04.23 19:22 ma.hu

Megvan a 3 és fél millió beoltott, így szombaton nyithatnak a teraszok, négymilliós átoltottságnál pedig nyithatnak a mozik, színházak, zenei rendezvények és szállodák is azok számára, akik rendelkeznek védettségi igazolással - jelentette be ma reggel Orbán Viktor az állami rádióban. A víruskutató szerint amíg nem alakul ki a második oltás utáni teljes védettség, a beoltottak számára is csak maszkviselés mellett lesz teljesen biztonságos a beltéri rendezvények látogatása. Rusvai Miklós arról is beszélt, hogy miért veszélyes a vírus a terhes nőkre.