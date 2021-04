Koronavírus-járvány

Tragédia: egy egész családot elvitt a koronavírus Százhalombattán

Az Óvárosban élő család összes tagját kórházban kezelték a koronavírus-fertőzés miatt, de az orvosok nem tudták megmenteni az életüket. 2021.04.23 15:34 ma.hu

Egy négyfős százhalombattai család minden tagja belehalt a koronavírus-fertőzésbe - közölte a Facebookon Vezér Mihály polgármester.



A városvezető szerint az Óvárosban élő család összes tagját kórházban kezelték a koronavírus-fertőzés miatt, de az orvosok nem tudták megmenteni az életüket. "Először az édesanya halt meg, majd a gyermekeik; bíztunk abban, hogy az édesapa felgyógyul, de sajnos őt is elveszítettük" - számolt be a történektől.



A városvezető szerint a családot a helyiek közül sokan ismerték, tisztelték és szerették. "Szerény, szorgalmas, segítőkész emberek voltak. Így maradnak meg az emlékezetünkben" - írta.



A városvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy mára ugyan szinte minden családnak van olyan ismerőse, aki elhunyt a vírusban, az viszont nagyon ritka és tragikus, hogy egy egész család esik a betegség áldozatául.



Vezér Mihály az önkormányzat, a városlakók és önmaga nevében is részvétét fejezte ki a gyászolóknak. "Amit közösen tehetünk, hogy legyőzhessük a járványt, az a megelőzés, a szabályok betartása és a védőoltás felvétele" - emlékeztetett posztjában.