Koronavírus-járvány

Meghalt 207 beteg, 3427-tel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 207, többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje, és újabb 3427 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 3 508 846 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 490 478-an már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 764 394-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 26 208-ra, a gyógyultaké 474 147-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 264 039. Kórházban 7177 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 42 182-en vannak, a mintavételek száma 5 233 530-ra nőtt.



Közölték: a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is napi több ezer embert fertőz, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása elengedhetetlen.



Kiemelték: miután a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, a vendéglátó teraszok szombaton kinyithatnak. Reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen.



Hozzátették, az esti kijárási tilalom 23 órára módosul.



Utaltak Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatára, amelyben bejelentette a 4 millió beoltott után várható újraindítási lépéseket is: megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk.



Megnyílhatnak a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is - hívták fel a figyelmet - írták.



Közölték: az eddig oltásra regisztráltak 71 százaléka már meg is kapta az oltást. Azt kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Minden, Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen - hangsúlyozták.



Emlékeztettek: az uniós beszerzésből öt gyártótól - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - várható 24 millió adag vakcina. Ezek közül eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt Magyarország. A Sinopharm-oltóanyagból 1,1 millió, a Szputnyikból 1,3 millió adag érkezett eddig Magyarországra.



Az oltásra jelentkezett idősek több mint 90 százaléka és a regisztrált 18-59 év közöttiek 57 százaléka is megkapta már az oltást - jelezték.



Ismertették, péntektől megnyílt az online oltási időpontfoglaló minden érvényes regisztrált számára, jelenleg jövő hétfőre, keddre és szerdára lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontokra, Sinopharm-vakcinával történő oltásra.



Közölték: a szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálniuk kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztrációt jelezniük kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról és gondoskodik az oltás megszervezéséről.



Az oltásra érkezőket arra kérik, hogy az időpontra pontosan érkezzenek a tumultus elkerüléséért.



A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van - írták.



Hozzátették: a kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (138 497) és Pest megyében (106 257) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (43 018), Győr-Moson-Sopron (42 238) és Hajdú-Bihar megye (40 600). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (16 838).