Koronavírus-járvány

Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe is megérkeztek a honvédség oltóbuszai

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is elkezdték a lakosság immunizálását a Honvédelmi Minisztérium oltóbuszával, az első adag vakcinákkal a taktabáji lakosokat oltották be csütörtökön - tájékoztatta a megyei kormányhivatal az MTI-t.



A közlemény szerint a megyében két oltóbusz egy hét alatt tizenegy települést - Cserépfalu, Tiszabábolna, Bánhorváti, Taktabáj, Szalonna, Vámosújfalu, Baktakék, Viss, Telkibánya, Vizsoly, Kovácsvágás - keres fel, illetve további húsz környékbeli településről fogadja az oltásra regisztráltakat.



Cél az, hogy a kistelepüléseken élőkhöz is a lehető legközelebb vigyék az oltásokat. A kisebb településeken, falvakban és községekben sok idős ember él, illetve esetenként nehezen érhetők el a kórházi oltópontok, ezért az itt élő oltásra regisztráltak számára nagy segítséget jelent, ha a lakóhelyükhöz közel, a településen belül megkaphatják az oltást - írta a kormányhivatal.



Az oltóbuszok oltópontjának helyszínére, időpontjára vonatkozó javaslatot a megyei védelmi bizottság állította össze. Az érintett településekről az oltásra regisztráltak előre egyeztetett időpontban, pontos beosztás szerint vehetik fel az oltást.



Egy buszon tíz ember dolgozik, köztük orvosok, mentőtisztek, szakasszisztensek, adminisztrátorok. Egy oltóbusszal egy nap 180 embert képesek beoltani, ez a kapacitás a kisebb települések esetén jelentősen tudja gyorsítani az oltásokat. A honvédségi járműveken a megyében a Pfizer-vakcinával oltanak - közölte a kormányhivatal.