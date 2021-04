Koronavírus-járvány

A koronavírusban elhunyt kismamát gyászolja Bödőcs Tibor

Gyermekét császármetszéssel mentették meg az orvosok, de a budapesti óvónő négy hét küzdelem után belehalt a koronavírus-fertőzésbe. 2021.04.22 16:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ismeretes, kedden 207 halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány, a kormányzati tájékoztató oldalra feltöltött adatok szerint az elhunytak között volt egy 34 éves várandós nő is, aki a terhesség harmincadik hetében járt. A Telex információi szerint gyermekét császármetszéssel mentették meg az orvosok, de a budapesti óvónő négy hét küzdelem után belehalt a koronavírus-fertőzésbe.



"Meghalt három gyerekem bölcsis nénije, családi barátunk, Zsuzsa »néni«" - emlékezett meg a tragédiáról Facebook-posztjában Bödőcs Tibor humorista, aki személyesen ismerte a kétgyermekes asszonyt.



"Meghalt harmincnégy évesen. Egy másfél éves kislány és egy koraszülött kisfiú maradt anyuka nélkül. Megszakad a szívünk. Oltassák be magukat!" - írja Bödőcs Tibor, aki szerint soha nem fogjuk megtudni, mennyi áldozat lenne, ha sokkal többet tesztelnek, alapos kontaktkutatást végeznek, vagy például a cégek a tao-jukat a kórházaknak is ajánlhatták volna. Felteszi a kérdést, miért hal meg Magyarországon tízből kilenc beteg a lélegeztetőgépen, ahogyan a 34 éves óvónő is, és megold-e bármit is, ha bűnbakot keresünk.



"Harminc kis Napóleont és Honthy Hannát tartott féken könnyedén, és mosolyogva oldott meg mindent, aminek mi a felébe is beleőszülnénk. Aki annyi kicsit tanított járni, beszélni, a saját gyerekeit nem láthatja felnőni, nem láthatja őket az első nap az iskolában, nem csapják rá az ajtót kamaszkorukban, nem mutathatják be neki az első szerelmüket. Nagyon fog hiányozni, és mindig emlékezni fogunk rá!" - írja.



Bödőcs Tibor megosztotta a TündérPakk Közhasznú Alapítvány bejegyzését is, amely már egy hónapja gyűjtést indított a családnak.