Koronavírus-járvány

Gulyás: szombaton nyithatnak a teraszok

A holnapi napon elérjük a 3,5 millió beoltottat, ekkor a belügyminiszter hoz határozatot, az ezt követő napon, azaz szombaton a vendéglátóhelyek teraszai kinyithatnak. A teraszok este fél 10-ig lehetnek nyitva, a kijárási tilalom pedig 23 órára módosul- mondta Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki Kormányinfón.



A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint folyamatosan érkezni fognak a vakcinák. A regisztráció fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte jó esély van arra, hogy a jövő héten akár a 4 milliós határt is átléphetjük.



Aki most regisztrál, akár egy-héten belül is be lehet oltva - mondta.



4,6 millió fölött vannak azoknak a száma, akiket beoltottak vagy jelezték az igényüket az oltásra.



Elengedhetetlen, hogy az oltás regisztrációval történjen. Az oltás gyorsítása érdekében egy új rendszert is kipróbálnak: online foglalhat időpontot az a 70 ezer ember, aki SMS-kapott. Hozzátette, ha ez beválik, akkor akár általánossá is válhat ez a módszer.



A kormány a szerdai ülésen megállapította, hogy helyesnek bizonyult az a döntés, hogy kinyitották az óvodákat és az iskolákat hétfőn. A tanárok és a szülők józanságát dicséri, hogy ilyen nagy számmal mentek el a gyerekek - folytatta.



