Koronavírus-járvány

Orbán Viktor a WHO európai vezetőjével tárgyalt

A sikeres magyar oltási kampányról, az újraindításról valamint Magyarország és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közötti kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



Elmondta: Hans Kluge elismerését fejezte ki Magyarország járványügyi védekezése kapcsán.



A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a gazdaságot és az életet fokozatosan kell újraindítani. A WHO vezetője megismételte véleményét, mely szerint az iskolákat kell a legkésőbb bezárni és a legelsőként kinyitni.



Orbán Viktor ismertette a Magyarország újraindítására vonatkozó elképzeléseket.



Magyarországon példaértékű oltási kampányt folytatnak - húzta alá Hans Kluge, hozzátéve: életmentő eszközként kell a vakcinára tekinteni. Ezt a témát nem lehet geopolitikai kérdéssé tenni, hiszen az oltás az egyedüli eszköz a járvány legyőzésére, és minden vakcina hatékony - hangsúlyozta a WHO európai vezetője és a magyar miniszterelnök.