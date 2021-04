Beruházás

Varga Mihály: újabb 2,5 milliárd forint értékű egészségipari beruházás valósult meg

Termőre fordultak az Egészségipari Beruházási Támogatás fejlesztései, most újabb három beruházás valósult meg összesen 2,5 milliárd forintból - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán szerdán.



Az F-Team Kft. a megelőzésben fontos automata fertőtlenítő gépsort állított üzembe 825 millió forintos beruházással Jászteleken. A Karsai Alba Kft. több mint 1,1 milliárd forintos fejlesztéssel maszkok és immunerősítő vitamintabletták csomagolásának előállítását kezdte meg Székesfehérváron, a Prement Kft. pedig félmilliárd forintos beruházásból 3D-s nyomtatással állíthat elő orvosi eszközöket győri üzemében - ismertette.



Varga Mihály arra is kitért, hogy Magyarország ipara az elmúlt néhány hónapban több területen erősödött, a maszkok tekintetében önellátóvá vált az ország. A Vajda-Papír Kft. dunaföldvári üzeme az elmúlt két hónapban több mint 38 millió darab sebészeti maszkot gyártott és értékesített.



A koronavírusos betegek gyógyulását segítő Favipiravirból az elmúlt egy hónapban 3,5 millió tablettát állított elő pilisborosjenői üzemében a Meditop Kft., és a támogatási program révén erősödött a fertőtlenítő berendezések fejlesztése és az oltáshoz használt eszközök gyártása is az országban - jelezte a pénzügyminiszter.