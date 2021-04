Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 623-an szegték meg a maszkviselés szabályait kedden

2021.04.21

Kedden 623 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert elmondta: közterületen 618, tömegközlekedési eszközökön és a megállókban négy, bevásárlóközpontokban pedig egy emberrel szemben léptek fel a rendőrök kedden a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt.



A rendelkezések bevezetése óta maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 56 186-szor intézkedtek a rendőrök - tette hozzá.



Az alezredes közölte: a kijárási tilalom szabályainak megszegése miatt 227 esetben intézkedtek kedden, így már 64 833-ra emelkedett az ezekkel kapcsolatos rendőri fellépések száma.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1040 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 315 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 725-ször pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Az elmúlt napon is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 57 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartók ellen eddig 15 752-szer intézkedtek.



Kiss Róbert ismertette: 42 068-an vannak hatósági házi karanténban, kedden 4379 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A karanténban lévők közül 2823-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.