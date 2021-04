Koronavírus-járvány

Magyarországon példaértékű oltási kampányt folytatnak a WHO igazgatója szerint

Elismerően nyilatkozott a magyar intézkedésekről Hans Kluge, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) európai regionális igazgatója, üdvözölte a határozott lépéseket és a példaértékű oltási kampányt.



Hans Kluge szerdán Budapesten találkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, majd közös sajtótájékoztatójukon kifejtette: Magyarországon az embereket és az üzleti vállalkozásokat is védték az intézkedésekkel ebben a mindenkinek nehéz időszakban. Magyarországon példaértékű oltási kampányt folytatnak, életmentő eszközként tekintenek a vakcinára, amelynek kérdése túlmutat a geopolitikán - magyarázta. Hozzátette: a vakcina az egyedüli eszköz a járvány legyőzésére.



Emlékeztetett: május végére minden regisztrált megkaphatja az oltást Magyarországon, az átoltottság jóval az európai átlag felett alakul.



A WHO tisztviselője gratulált a magyar hatóságok által tett határozott lépésekhez. Fontos, hogy mindenki biztonságban legyen - tette hozzá.



Kitért rá: a nyitás lépéseiről a járvány alakulásának megfelelően kell dönteni. Az iskolákat kell a legkésőbb bezárni és a legelőször kinyitni - vélte.



Az igazgató elismerését fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak, akiket a járvány hőseinek nevezett.



Közölte: budapesti látogatása során találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével is.



Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón bejelentette: a következő tíz napban 1 millió 480 ezer adag oltóanyag érkezik Magyarországra Oroszországból és Kínából.