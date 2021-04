Koronavírus-járvány

Ezek voltak eddig a legbárgyúbb kifogások a maszkviselésre

A mentőszolgálat olyan mondatokat osztott meg, amikkel az elmúlt egy év során találkoztak, ha Covid-gyanús esetekhez hívták őket. Sokszor egy hozzátartozó nyitott ajtót, és sajnos az is előfordult, hogy az illetőn nem volt maszk.



Ezek voltak a legbárgyúbb kifogások a maszkviselésre a Facebook-posztalapján:

- Elszakadt a gumija, és kidobtam.

- Inkább majd nem állok közel!

- Nem nekem kell, a feleségem lázas!

- Én tuti, nem vagyok koronás!

- Miért, ha rajtatok úgyis van?!

- Na... ezt most tényleg minek?

- Mintha az bármit számítana...!

- Dehát maguk oltva vannak, nem?!

- Akkor adjon nekem is egyet!

- Erre a kis időre nem fog kelleni!

- Á! Én ebben az egészben nem hiszek!