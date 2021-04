Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a javuló járványügyi adatokban már az oltások hatása is közrejátszik

A javuló járványügyi adatokban már az oltások hatása is közrejátszik, a vakcinák iránt egyre nő a lakosság bizalma és igénye - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.



Müller Cecília kifejtette, már 4 millió 326 ezer fölé nőtt a koronavírus elleni védőoltásra regisztrálók száma, és 69 százalékuk már legalább az egyik oltást megkapta. A magyar lakosság 33,4 százaléka van beoltva, szemben az uniós 18,5 százalékos átlaggal.



Hozzátette, napról napra jelennek meg szakmai cikkek, kedvező hírek és tapasztalatok a Magyarországon is alkalmazott oltóanyagokról, ennek is köszönhető, hogy nő a lakosság bizalma és igénye a védőoltások iránt.



Az országos tisztifőorvos szólt a napokban Magyarországra érkező, jelentős mennyiségű vakcina-szállítmányokról is. Úgy fogalmazott: ezekkel további lendületet nyerhet az oltások beadása. "Rövid időn belül mindenkit be tudunk oltani, aki a mai napig regisztrált" - szögezte le.



