Fejlesztés

A MOL-torony majdnem olyan magas lesz, mint a Gellért-hegy

Egyre többen aggódnak a közösségi oldalakon, hogy mennyire változtatja majd meg az épülő MOL-torony Budapest világörökségi részén is a városképet, számolt be róla az EuroNews. Az egyre sűrűbben posztolt amatőr felvételek már most választ adnak erre a kérdésre: hangsúlyosan.



A felhőkarcoló még koránt sincs kész, de már most látszik, hogy majdnem olyan magas lesz, mint a Gellért-hegy. A MOL-torony nem csak a hegyhez viszonyítva lóg ki Budapest történelmi belvárosának sziluettjéből, hanem az eddigi legmagasabb óvárosi nevezetességekhez és a beépítési magassághoz képest is.



A Bazilika és a Parlament is eltörpül mellette. Mivel az új felhőkarclót 120 méter magasra tervezték, alig lesz alacsonyabb a Gellért-hegynél, aminek relatív magassága 139 méter.



Budapest belvárosában hosszú ideje érvényes, szinte közmegegyezésként kezelt viszonyítási pont a Szent István Bazilika és a Parlament magassága. Mindkét épület kupolája 96 méteres magasságig tör, harmóniát teremtve azzal, hogy egyik meghatározó nevezetesség sem emelkedik a másik fölé.



A Hungária körút gyűrűjén belül 30 méter a maximális építési magasság, így hangsúlyosan emelkednek ki a templomtornyok, kupolák és a hidak a látképből.



A kijjebb eső területeken valamivel magasabb, 55 méteres beépítési magasságot határoztak meg, mert ebből a távolságból ez még nem változtatja meg az óváros panorámáját.



De csak idő kérdése volt, hogy mikor és miképp jelennek meg a felhőkarcolók Budapesten.