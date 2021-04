Koronavírus-járvány

PSZ: csökkentsék minimálisra az osztálylétszámokat az újranyitás után!

A szülőknek, akik a járvány ideje alatt nem érzik biztonságban gyermekeiket, legyen joguk eldönteni, hogy május 10-éig beengedik-e őket az intézményekbe. 2021.04.19 11:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elvárja az oktatásirányítástól, hogy a nyitásról szóló döntés után az osztálylétszámokat minimálisra csökkentsék az iskolákban.



Az érdekvédelmi szervezet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében az elvárásai között fogalmazta meg, hogy a szociális távolság betartását a tantermekben kötelezően írják elő, az otthon maradó gyermekeket pedig semmilyen hátrány és retorzió ne érje.



Kiemelték: a szülőknek, akik a járvány ideje alatt nem érzik biztonságban gyermekeiket, legyen joguk eldönteni, hogy május 10-éig beengedik-e őket az intézményekbe. A PSZ azt kéri, hogy ahol megoldható, az otthon maradó gyerekeket a Digitális Kollaborációs Téren keresztül élőben kapcsolják be a tanítási órákba, egy nap ne legyen párhuzamosan online és jelenléti oktatása egy pedagógusnak sem. Ezt a problémát az órák átcsoportosításával, ideiglenes órarenddel lehet megoldani - mutattak rá.



Kitértek arra is, hogy a pedagógusok esetleges túlmunkáját - amelyet a felügyelet biztosítása okoz majd - ki kell fizetni. Az óvodákban kérjék a gyeden, gyesen lévő szülőket: lehetőleg tartsák otthon gyermeküket, a kötelező óvodáztatást függesszék fel.



Ha az időjárás engedi, a lehető legtöbb foglalkozást a szabadban tartsák meg, valamint az óvodák és iskolák számára plusz takarítószemélyzetet biztosítsanak a folyamatos fertőtlenítéshez - sorolták javaslataikat.



A PSZ a közleményében kitért arra is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elmúlt időszakban többször is tévesen interpretálta a szakszervezet álláspontját, amelyet a tárgyalásokon képviselt.



A PSZ nem üdvözölte az iskolák újranyitását - hangsúlyozták -, csak részsikernek tartotta. Álláspontjuk szerint az óvodákat és iskolákat mindaddig zárva kell tartani, amíg a járványügyi adatok nem mutatnak megfelelő szintet a nyitáshoz, vagyis az új fertőzöttek száma nem csökken napi 1400 alá. Ha egyetlen gyermek is megbetegszik az újranyitást követően a jelenléti oktatás miatt, az nem a pedagógusok és az intézményvezetők felelőssége - emelték ki.



Hétfőtől az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatain indult el a jelenléti oktatás, a felső tagozaton és a középiskolákban pedig május 10-étől kezdődik meg.