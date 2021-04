Közlekedés

BKK: a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok

A járványügyi intézkedésekhez igazodva április 19-től, hétfőtől a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai - közölte a társaság.



Azt írták: a BKK egyúttal fenntartja a korábban bevezetett csúcsidőszaki sűrítéseket is. A járatok a reggeli csúcsidőben egészen 9 óráig gyakrabban közlekednek, valamint délutántól számos járat sűrűbben, a csúcsidőszaki követéssel közlekedik a kora esti órákig.



A sűrűbb menetrenden kívül a BKK április 19-től a hónap végéig ingyenes utazást biztosít járatain az alsó tagozatos diákok számára - közölték.



Kiemelték: a kijárási tilalom időtartamának változása és a lassan élénkülő esti forgalom miatt fokozatosan áll vissza a korábbi menetrend este 8 óra után. Már az elmúlt hetekben is sűrítették egyes járatok közlekedési gyakoriságát 20 óra után is. A késő esti és az éjszakai közlekedést érintő változások a jövőbeni kormányzati intézkedéseknek megfelelően, a kijárási tilalom módosításával összhangban várhatók - írták.



Tájékoztattak arról is, hogy a járatok április 19-től, a tanítási időszakban érvényes menetrendje a társaság honlapján megtalálható, az utazástervezéshez pedig érdemes a BKK FUTÁR alkalmazást használni.



Hétfőtől április végéig az alsó tagozatos gyerekek diákigazolványuk felmutatásával, jegy vagy bérlet megváltása nélkül utazhatnak a helyközi vasúti és buszjáratokon is.