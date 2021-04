Belföld

Az MSZP az alacsony nyugdíjak felzárkóztatását sürgeti

Az MSZP fontosnak tartja, hogy megszűnjön az időskori szegénység és felzárkózzanak az alacsony nyugdíjak - mondta az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke vasárnapi online sajtótájékoztatóján.



Korózs Lajos kiemelte, az idős embereknek is jár a biztos megélhetés, ezért a 28 500 forintos nyugdíjminimumot legalább a minálbér 50 százalékára emelnék.



Az MSZP emellett a nyugdíjemeléseknél az infláción túl a keresetek emelkedését is figyelembe venné, a 13. havi juttatást pedig minden nyugdíjasnak azonos összegben folyósítaná a legkevesebbet keresők érdekében.



Korózs Lajos szorgalmazta azt is, hogy a rokkantak ellátása kerüljön vissza a nyugellátások közé.