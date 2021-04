Foglalkoztatáspolitika

Tizenkét újabb munkásszállás létesítését támogatja a kormány

Nyolc munkásszálló épülhet meg és négy, korábban másra használt épületet újíthatnak fel a "Munkásszállások kialakítása" program ötödik kiírásának keretében - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szombaton az MTI-vel.



Bodó Sándor az ITM által küldött közleményben tudatta, a csaknem 4,7 milliárd forint összegű kormányzati támogatás segítségével 1645 új férőhely növelheti tovább a munkavállalók országon belüli mobilitását.



A kiírásra helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és gazdasági társaságok nyújthattak be támogatási igényt legalább 80, de legfeljebb 200 férőhelyes munkásszállás építéséhez vagy felújításához. A pályázat újdonsága, hogy a komfortosabb szálláshelyek létesítése érdekében módosultak a minimális felszereltséggel és szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások.



A kormány a program első négy, már lezárult körében 35 munkásszállás kialakításához nyújtott támogatást, ezzel 4540 férőhely létrehozását tette lehetővé országszerte 11,5 milliárd forint összegben. Hajdúböszörményben, Kecskeméten, Marcaliban, Mórahalmon, Nyírbátorban, Orosházán, Szentgotthárdon, Újszentivánon, Veszprémben és Zalaegerszegen már át is adták az elkészült létesítményeket.



Az ötödik kiírás keretében Borsod-Abaúj-Zemplén (Tiszaújváros), Hajdú-Bihar (Balmazújváros, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény), Komárom-Esztergom (Bajót), Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nyíregyháza, Nyírmihálydi) és Tolna (Tamási) megyében jöhetnek létre munkásszállások. Esztergomban két épületet újíthatnak fel a dolgozók elszállásolása céljából, Tatabányán pedig két új létesítmény épül. A program 2017 óta így már 43 helyszínen támogatja összesen több mint 6000 férőhely kialakítását, ezzel is megkönnyítve a helyi foglalkoztatás bővítését - áll a közleményben.