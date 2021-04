Családpolitika

Jövőre több mint duplájára nő az árvaellátás minimuma

Több mint duplájára, 50 ezer forintra nő január elsejétől az árvaellátás minimuma - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közmédiával.



Novák Katalin azt mondta: Magyarországon 55 ezer árva vagy félárva gyermek jogosult árvaellátásra, amelynek átlagos összege jelenleg havonta 41 ezer forint.



A jogosultak közül 42 ezren kapnak 50 ezer forintnál kevesebb pénzt havonta - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a kormány ezzel az intézkedéssel azokon az egyszülős családokon szeretne segíteni, "ahol egy szülő teljesít kettő helyett" vagy ahol mindkét szülő meghalt és a gyermek árván nevelkedik.

Az Egyszülős Központ üdvözli az árvaellátás minimumának duplájára emelését

Egyedül nevelő szülőnek lenni nem feltétlenül választás kérdése, ilyen például az az élethelyzet, amikor meghal az egyik szülő, és a másik egyedül marad. Az árvaellátás minimumának duplájára emelése a jövő év elejétől nagy segítség az ezekben a családokban félárván maradt gyermekek életminőségének javításában.



Ma Magyarországon 55 ezer olyan árva vagy félárva gyermek él, akik jogosultak árvaellátásra. A mai napon bejelentett, az árvaellátás minimumának duplájára emelése, hatalmas segítség nekik. Ez akár 25 ezer forint havi emelést is jelenthet gyerekenként. Ennek hatása már a család mindennapjaiban is érezhető, hozzájárul a gyermekek életminőségének javításához.



Az emelés a megbecsülés jele is, hiszen a tragédia után, a társát elvesztett egy szülőnek két ember munkáját kell elvégeznie a továbbiakban.



Az Egyszülős Központ őszintén örül a bejelentésnek, hiszen a kormány döntése több ezer olyan család életét teszi könnyebbé, ahol nincs másik szülő, akivel meg lehetne osztani a gyerekek felnevelésének költségét.



A budapesti Egyszülős Központ 2018. májusában nyílt, hogy gyakorlati segítséget és közösséget nyújtson azoknak a családoknak, ahonnan hiányzik az egyik szülő. Az elmúlt közel két évben a központ több mint 70-féle szolgáltatásával 14 500 egyszülős családot ért el.



Magyarországon ma több mint félmillió gyereket egyetlen szülő nevel, az egyszülős családok száma kb. 300 000.