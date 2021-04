Szabadidő

Novák: megduplázódik a megújult Erzsébet-tábor befogadóképessége

A szokásos napközis táborokat idén is mindenképpen megvalósítják, és ha a járványhelyzet lehetővé teszi, akkor az ottalvós táborokat is megszervezik Zánkán, valamint Fonyódligeten.

Megduplázódik a megújult Erzsébet-tábor befogadóképessége, így jelentősen nőhet a korábbi évi százezres létszám - nyilatkozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közmédiának pénteken Zánkán.



Novák Katalin elmondta: a szokásos napközis táborokat idén is mindenképpen megvalósítják, és ha a járványhelyzet lehetővé teszi, akkor az ottalvós táborokat is megszervezik Zánkán, valamint Fonyódligeten.



Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy mintegy 3 ezer gyermek táborozhat hetente egyidejűleg az Erzsébet-táborokban nyugat-európai körülmények között, annak a több tízmilliárdos beruházásnak köszönhetően, amely nagymértékben emeli majd az itt töltött idő minőségét.



Közlése szerint ez idáig nem született döntés arról, hogy a járványhelyzet miatt lesz-e lehetőség megszervezni az ottalvós táborokat.



Rámutatott: ha sokan regisztrálnak és felveszik az oltást, akkor júniusra visszatérhet a normális élet és a nyári rendezvények, táborok is megtarthatók lesznek.



A miniszter elmondta, hogy nem csak Zánkán, hanem Fonyódligeten és Csillebércen is megújulnak a táborok, többek között téliesítik is az épületeket.