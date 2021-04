Koronavírus-járvány

NNK: mindenkit boncolni kell, aki az oltást követő egy hónapon belül hunyt el

Az NNK tájékoztatójában az áll, hogy minden olyan elhalálozást be kell jelenteni, amely az oltást követő 1 hónapon belül történt, és a halottvizsgálatot végző orvosnak kezdeményeznie kell a kórboncolást is.

A NNK a múlt héten hívta fel a kormányhivatalok figyelmét arra, hogy a tájékoztatóban írtakat be kell tartaniuk.



A Telex kérdezte meg erről egy halottszállítással foglalkozó forrását, aki vázolta, hogy miért jelent ez nagy terhet mind az ő, mind az orvosok és kórházak számára.



Elmondta, hogy a mindennapi gyakorlatban az látszik, hogy a halottvizsgálatot végző orvoshoz - aki eldönti, hogy kér-e boncolást vagy sem - még nem jutott el az információ, hogy a járvány alatt is ezt az irányelvet kell követni. A megkérdezett személy azt állítja:



"A hamvasztásra kizárólag a kormányhivatalok adhatnak engedélyt. Ha pedig nincs engedély, a holttest boncolásra visszakerül a kórházba, azt hűteni és tárolni kell. Ha pedig mindenkit beküldenek boncolásra, a kórházi kapacitás végleg kifullad" - magyarázta a lapnak.



Az újság forrására hivatkozva azt közli, hogy a mostani túlterheltség miatt már nem is mindenhol végeznek boncolást a budapesti kórházakban, csupán néhány olyan intézmény maradt, ahol ezt megteszik - írják. Hozzáteszik, hogy az említett forrásszemély szerint akad olyan eset is, hogy az orvosok úgynevezett boncolásmellőzési engedélyeket adnak ki, mert annyira le vannak terhelve.



"Nyilván tudományos szempontból jelentősége van annak, hogy mindenkit, aki az oltás után hunyt el, boncolni szeretnének, de ez a gyakorlatban garantáltan nem így lesz" - nyilatkozta a lapnak.