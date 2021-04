Családpolitika

Novák: egyszerűbb feltételek, bővülő lehetőségek az otthonteremtésnél - videó

Egyszerűbb feltételek mellett, még többen igényelhetik a január 1-jén bevezetett otthonteremtési és otthonfelújítási támogatásokat - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebook-bejegyzésében pénteken.



Novák Katalin az újdonságok között említette, hogy bővült az otthonfelújítási támogatás igénylésénél elszámolható felújítások köre. Azok, akik hivatásukból fakadóan a munkáltatójuk által biztosított szolgálati ingatlanban élnek, a saját tulajdonú otthonuk felújítására kérhetik az otthonfelújítási támogatást anélkül, hogy korábban egy évet ott laktak volna.



A Nemzeti Mintaterv Katalógusból letölthető családi házak tervdokumentációinak adaptációs költségei is elszámolhatók a csokból, például telekre igazítás, engedélyeztetés - írta.



Az otthonfelújítási kölcsön felvételénél a kölcsönt igénylő olyan közeli hozzátartozót is bevonhat adóstársként, aki nem tartozik a támogatotti körbe, például szülőt, nagyszülőt, testvért, továbbá az élettársat is.



A 2020-ban megkezdett építkezésekre vonatkozó adó-visszatérítési támogatás kapcsán átmeneti kedvezmények vehetők igénybe - közölte Novák Katalin.