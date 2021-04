Bűnügy

Elítélték a rendőrökre téglával és vasvillával támadó család tagjait

Letöltendő, illetve felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy apát és két fiát, akik téglával és vasvillával támadtak rendőrökre - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője az MTI-vel csütörtökön.



Keresztes Imre főügyész a közleményében azt írta, a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség emberölés előkészülete, felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak, súlyos testi sértés kísérlete és kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat egy apa és két fia ellen a Miskolci Törvényszéken.



A vádirat lényege szerint 2019 júniusában egy 24 éves, büntetett előéletű férfi rendőri intézkedést kért arra hivatkozva, hogy verekedett és meg fog ölni valakit. A bejelentés alapján három rendőrautó érkezett a helyszínre, amelyeket a férfi - azok elé állva - megállásra kényszerített, majd az autóból kiszálló rendőrök felé indult és ütésre emelt kézzel, kiabálva bántalmazással fenyegette őket. A rendőrök könnygázt alkalmaztak a férfival szemben.



Ekkor a férfi bátyja egy körülbelül 20 kilogrammos betontömböt dobott az egyik szolgálati gépkocsi bal első kerekének, letörve annak dísztárcsáját. Ezután egy téglát hajított a rendőrök felé, akiknek sikerült időben elhajolniuk, de a tégla így is eltalálta a rendőrautót, abban mintegy kétszázezer forintos kárt okozva.



Miközben a rendőrök az idősebb férfival szemben intézkedtek, megjelent a fivérek 49 éves apja is, aki a bilincselést végző három rendőrt a földre lökte, majd megpróbálta őket a fiáról lehúzni.



A rendőrök megtörték az idősebb fiú és édesapja ellenállását és a szolgálati gépkocsi felé vezették őket, amikor a fiatalabb férfi egy vasvillával feléjük indult, majd azt öt méter távolságból három rendőr felé fordította, azt kiabálva, "megdöglötök, leszúrlak titeket". Azt, hogy a férfi az intézkedő rendőrök közvetlen közelébe érjen, a jelenlévő ismerősei akadályozták meg.



A főügyész közölte, a bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottakat, a fiatalabb férfit öt év hat hónap-, idősebb testvérét négy év börtönbüntetésre ítélte, apjukat pedig két év, három év hat hónapra felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.



Az ítélet nem jogerős, az ellen minden érintett fellebbezést jelentett be.