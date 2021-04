Környezetszennyezés

OVF: befejeződtek a munkálatok a szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínén - videó

A vízügy szakemberei - társszervekkel és civilekkel együtt - hónapokon át dolgoztak a természeti környezet megmentésén és a lehetséges helyreállításon. 2021.04.15 10:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Befejeződtek a munkálatok a Szigetszentmiklóson tavaly decemberben történt olajszennyezés helyszínén - tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) csütörtökön az MTI-t.



A közleményben úgy fogalmaztak: "2020 decemberében példátlan környezetkárosítás történt", ismeretlenek hatalmas mennyiségű olajszerű anyagot engedtek a Ráckevei-(Soroksári-)Duna-ágba vezető csatornába Szigetszentmiklóson.



A vízügy szakemberei - társszervekkel és civilekkel együtt - hónapokon át dolgoztak a természeti környezet megmentésén és a lehetséges helyreállításon. A munkálatok befejeződtek, "most már az anyatermészeten a sor" - írták.



Láng István, az OVF vezetője videójában azt mondta: "egyszerre érte támadás a természetet és az embereket is". Megjegyezte: azért is nevezi támadásnak, mert nagy valószínűséggel szándékos olajszennyezés történt. Csaknem 20 ezer szennyezett olaj került a Ráckevei-(Soroksári-)Duna-ágba. Szerencse, hogy nappal jelent meg a szennyezés, így időben észrevették - közölte.



A főigazgató elmondta, hogy több vízügyi igazgatóságot is össze kellett szervezni a területre. A legsürgősebb az volt, hogy lokalizálják, ne engedjék tovább az olajat. Ezután megkezdődött a szennyezett területről az olaj összeszedése és elszállítása.



A szennyezett terület 1830 négyzetméter volt. A vízügy részéről itt volt, hogy több mint hetven ember dolgozott annak érdekében, hogy a védekezés sikeres legyen - mondta a főigazgató, aki kiemelte: a lakosság is sokféle módon segítette a szakemberek munkáját.



Láng István hangsúlyozta: fontos volt, hogy még a vegetációs időszak előtt megtörténjen a terület helyreállítása. Ha vártak volna a helyreállítással egy évet, akkor a területen más, akár invazív fajok jelentek volna meg - tette hozzá.



A vízügyi munkálatok befejeződtek, mostantól azon vannak, hogy védjék a területet, segítsék a természetes folyamatokat - közölte Láng István, aki bízik abban, hogy egy-két éven belül a vegetáció helyre tud állni a területen.



A védekezés teljes költsége a helyreállítással együtt mintegy 370 millió forint lesz - mondta az OVF főigazgatója.



Tavaly december 12-én telefonos lakossági bejelentés nyomán értesült a vízügy arról, hogy Szigetszentmiklóson, a Tebe sor és a Rév sor kereszteződésénél lévő csapadékvíz-csatorna kifolyónál és a nádasban olajszennyeződés nyomai látszanak. Az önkormányzati kezelésben lévő csatorna a Ráckevei-(Soroksári)-Dunába torkollik.



Kiderült, hogy a csatornába került szennyező anyag főként motorolajat, kisebb mennyiségben gázolajat tartalmaz. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a szennyezés miatt feljelentést tett, a rendőrség nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.