Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a hatósági házi karantén alóli mentesüléshez a védettségi igazolvány nem elegendő

A maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt kedden 483 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.



Kiss Róbert a szerdai online sajtótájékoztatón elmondta: közterületen 467, tömegközlekedési eszközökön és megállóikban 7, üzletekben és bevásárlóközpontokban 9 emberrel szemben léptek fel a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt.



Eddig összesen 52 269 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési szabályok megsértése miatt a védelmi intézkedésről szóló kormányrendelet hatálybalépése óta - tette hozzá.



Kiss Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatósági házi karantén alóli mentesüléshez két negatív PCR-tesztre van szükség, a védettségi igazolvány ehhez önmagában nem elegendő.



Hozzátette, hogy az üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt idáig 1037 esetben intézkedtek, az üzemeltető, vagy a tulajdonos felelőssége 314 esetben volt megállapítható, az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt 723 intézkedésre volt szükség.



Egy ibrányi vendéglátóhelyet ideiglenesen bezárattak hat hónapra a szabályok be nem tartása miatt a szabolcsi rendőrök. Az üzemeltető ellen közigazgatási hatósági eljárást indítottak, amiért egy fedett teraszon szeszesitallal kiszolgálták a vendégeket.



Közölte: kedden a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 211 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A tavaly novemberben bevezetett kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom bevezetése óra 63 053 intézkedésre volt szükség a szabályokat be nem tartókkal szemben.



Az elmúlt napon is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 39 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 15 301-szer intézkedtek.



Kedden 5860 embernek rendeltek el hatósági házi karantént, jelenleg 43 992-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3328-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.