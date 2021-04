Koronavírus-járvány

Orbán Viktor: nem mindenhol kezdődik a hagyományos oktatás - videó

Hiába tiltakoznak a szülők és a pedagógusok is az április 19-i iskolanyitás ellen, a kormány mégis úgy döntött, hogy az óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak vissza kell menniük az intézményekbe. 2021.04.14 18:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor szerda délután egy Facebookon közzétett videóban jelentette be az újraindítás következő lépését, miszerint a vendéglátóhelyek megnyithatják a teraszaikat, ha elértük a 3,5 millió beadott oltást, várhatóan jövő hét közepén. A miniszterelnök emellett azt is elmondta, hogy hétfőn csak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai nyitnak meg újra, a felsősök majd a középiskolásokkal egyidőben, május 10-től térhetnek vissza az iskolába.



"Csak fokozatosan és óvatosan nyithatunk, ezért türelmet kérek a szülöktől" - magyarázta a miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint felerősödtek a politikai támadások a vakcinák ellen, ezért arra kér mindenkit, hogy oltassák be magukat az emberek és fogadják el a felkínált vakcinákat.



Már szerdán kora délután megírta a Telex.hu több forrásra hivatkozva, hogy a kormányfő több lazító intézkedés bejelentésére készülhet, így a vendéglátóhelyek teraszainak, szabadtéri részeinek megnyitását, valamint a rendezvénytilalom felfüggesztését lépheti meg a kormány. A portál viszont akkor úgy tudta, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség javaslatait csütörtökön vagy pénteken jelenthetik csak be.



Szerda reggelre 3597 új esetet regisztráltak Magyarországon, így a fertőzöttek száma meghaladja a 731 ezer ezer főt, meghalta további 285 ember, az áldozatok száma így 24 265-re nőtt. Az akkori adatok szerint összesen több mint 3 millióan már túl vannak legalább az első oltáson, majdnem 1,3 millióan pedig már a második dózist is megkapták.