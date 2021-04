Koronavírus-járvány

ITM: már több mint 650 ezer maszkot gyártott az állami kutatócég

A gyártókapacitások tavalyi kiépítése óta 665 ezer darab FFP2-es maszk készült el a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) keddi közleménye szerint a tárca államtitkára.



Schanda Tamás emlékeztetett: a koronavírus-járvány első hulláma során az országoknak többnyire ázsiai piacokról kellett beszerezniük az alapvető védőeszközöket. Azóta viszont beindult a gyártás, ami nagyban szolgálja a magyar emberek biztonságát. Amikor 2020 elején belföldre is begyűrűzött a koronavírus-járvány, a többi európai országhoz hasonlóan Magyarország szinte mindenből behozatalra szorult, ami alapvetőnek számít a védekezésben. Az exportképes - elsősorban ázsiai - piacokon pedig óriási volt az államok közötti felvásárlási verseny - idézte fel az egy évvel ezelőtti helyzetet Schanda Tamás.



A kormány akkor úgy döntött, hogy Magyarországnak ki kell építenie a megfelelő gyártókapacitásokat, hogy biztonságosabb körülmények között élhessenek és dolgozhassanak az emberek. Kormányzati támogatással és koordinációban magyar vállalatok, intézmények és kutatók sora kezdett munkába azért, hogy a védekezéshez szükséges eszközök itthoni gyártása lehetővé váljon - mondta az államtitkár.



Az állami tulajdonú Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. is ekkor kezdett FFP2-es maszkok gyártásába. Az elmúlt tíz hónapban összesen 665 450 darab maszkot készítettek, és ma már napi 10 ezres gyártókapacitással dolgoznak. A védőeszközöket az Országos Kórházi Főigazgatóság kapja meg - írták.



Schanda Tamás kiemelte: Magyarország a külső kitettség csökkentése érdekében más létfontosságú termékekből is képessé válik az önellátásra a fertőtlenítőszerektől a lélegeztető gépekig. Debrecenben az egyetem bázisán nemzeti oltóanyaggyár épül, amely akár már 2022 végétől koronavírus-vakcinát állíthat elő.