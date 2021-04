Koronavírus-járvány

Karácsony: teszteket oszt a kerületeknek az iskolanyitás előtt a főváros

A főváros 10 ezer tesztet ajánl fel a kerületi önkormányzatoknak, hogy ezzel szűrhessék a diákokat és a pedagógusokat. 2021.04.12 17:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Teszteket oszt szét a kerületek között az április 19-i iskolanyitás előtt a fővárosi önkormányzat - közölte a főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán.



Karácsony Gergely tudatta, hétfőn több pedagógus- és szülői szervezettel, illetve Szlávik János főorvossal, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetőjével egyeztetett az iskolanyitásról, és a megbeszélés után úgy döntöttek: teszteléssel segítik az iskolanyitást.



A főváros 10 ezer tesztet ajánl fel a kerületi önkormányzatoknak, hogy ezzel szűrhessék a diákokat és a pedagógusokat - közölte.



Azt írta, a cél, hogy a lehetőségekhez mérten a gyermeküket féltő szülők és a pedagógusok is biztonságban érezhessék magukat jövő héten, amikor újraindul az oktatás a fővárosi intézményekben.



"Tudom, hogy mindenkiben rengeteg a kétely, a félelem és a bizonytalanság" - írta Karácsony Gergely. Hozzátette: a járványadatok rendkívül magasak, és Magyarország továbbra is az élén van "a legborzalmasabb listának", azon országok közé tartozik, ahol lakosságarányosan a legtöbb halálos áldozata van a pandémiának.



Ilyen helyzetben nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött, "miközben jól tudjuk, gyermekeink lelkét már így is borzalmasan megtépázta az elmúlt egy év, és mi is egyre inkább vágyódunk a normalitásra" - közölte.



A főpolgármester arra kérte a budapestieket, hogy aki még nem tette, regisztráljon a koronavírus elleni oltásra, és amikor behívják, jelenjen meg az oltóponton.