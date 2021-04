Koronavírus-járvány

Rusvai: a brit mutáns új variációja sem ellenállóbb a védőoltásokkal szemben

A brit variánsnak többfajta mutációja jelen van Magyarországon is, köztük valószínűleg olyanok is, amelyek agresszívabban terjednek, mint az eredeti brit változat. 2021.04.12 11:03 MTI

Az eddigi vizsgálatok szerint a brit mutáns Romániában már kimutatott új variációja sem ellenállóbb a védőoltásokkal szemben - mondta Rusvai Miklós virológus hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: ha esetleg van is, legfeljebb néhány százalékos lehet a hatékonyság csökkenése a védőoltásoknál.



A virológus szerint a brit variánsnak többfajta mutációja jelen van Magyarországon is, köztük valószínűleg olyanok is, amelyek agresszívabban terjednek, mint az eredeti brit változat. Ezzel is magyarázható, hogy az elmúlt hetekben Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is nőtt a fertőzöttek száma.