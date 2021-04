Bűnügy

Jelentkezett egy rejtélyes informátor, aki állítóg tudja, hol van VV Fanni holtteste

Több mint három éve gyűrűzik már Novozánszki Fanni ügye. Az egykori Való Világ szereplő 2017 novemberében tűnt el, azóta sem derült ki, hogy valóban gyilkosság áldozata lett-e. Most újabb rejtélyes informátor került elő. A Bors információi szerint egy névtelen e-mail érkezett a bíróságra, feladója pedig azt állítja, a rendőrség eddig rossz helyen keresgélt, Novozánszki Fanni maradványai ugyanis Visegrádon vannak.



Mindez azért is érdekes, mert az ügy vádlottja a GPS adatai szerint Budapest és Siófok között autózott aznap, amikor a lány eltűnt. B. László ugyan bevallotta, hogy ő vitte el lakásából az öntudatlan állapotban lévő Fannit, azt azonban tagadja, hogy megölte volna őt.



"Nyilvánvalóan, ha érdemi információt tartalmaz az e-mail, akkor az az én ügyfelem állításait igazolná, azaz hogy nem követett el emberölést, hiszen Visegrádon bizonyíthatóan nem járt. De természetesen a legjobban annak örülnénk, ha az derülne ki, hogy Fanni él, s ha így van, akkor - ahogy egy alkalommal a bírónő is felvetette - csakis külföldön lehet" - mondta a lapnak a vádlott ügyvédje, dr. Bálint Roland.



A nyomozásba egyébként már az amerikai titkosszolgálat, majd az FBI is beszállt, legutóbb arról szóltak a hírek, hogy műhold segítségével sikerült leszűkíteniük egy 30 méteres területet, ahol Fanni teste a Dunába kerülhetett.