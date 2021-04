Beruházás

Ez lenne a Budapesti Diákváros, ami helyett a kínai szuperegyetem épül meg - képek

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán mutatta be a Budapesti Diákvárost, ami helyett, mint írta, kínai elit kampusz lesz.



A világhírű norvég építész iroda, a Snohetta elkészítette a terveket, milyen is lehet a Budapesti Diákváros a Ferencvárosban. Sok zöld, kapcsolat a vízzel, funkcionális épületek, modern környezet. Itt tölthetné egyszerre több mint 10 ezer magyar fiatal a diákéveit.



"Mi erről kötöttünk megállapodást a kormánnyal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában, erről hozott egyhangú határozatot a Fővárosi Közgyűlés" - írta a főpolgármester. Hozzátette: "Nem akarjuk, hogy a magyar fiatalok Diákvárosa helyett fallal körülvett kínai elit kampusz épüljön. Nem akarjuk, hogy kínai vállalatok építsenek kínai hitelből betonmonstrumokat oda, ahol magyar diákok is lakhatnának. Nem akarjuk, hogy az az egyetem, ahol a marxizmus oktatása kötelező, ahol a gondolatszabadság helyett a Kínai Kommunista Párt utasításait kell követni elfoglalja a Diákváros helyét."