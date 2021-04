Koronavírus-járvány

Meghalt 206 beteg, 6296-tal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 206, többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje, és újabb 6296 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap, kiemelve: eddig 2 835 894 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 197 685-en már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 720 164-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 23 417-re, a gyógyultaké 426 394-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 270 353-ra nőtt. Kórházban 10 484 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1290-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 44 370-en vannak, a mintavételek száma 4 934 786-ra nőtt.



Kiemelték: a magyar lakosság 28 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 15 százalékos átlaggal.



Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult, az üzletek reggel 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva, és átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben. Nyitva lehetnek a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.



A pedagógusok soron kívüli oltását követően, az óvodák és az iskolák 1-8. évfolyamon április 19-én indulnak újra. Az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9-12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás. Főszabály szerint az érettségit csak írásban tartják meg.



A járvány elleni, jelenleg is hatályban lévő védelmi intézkedések április 19-ig továbbra is érvényesek.



A települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra is mindenki köteles maszkot hordani.



Mindenki köteles továbbá a közterületen és nyilvános helyen a másik embertől legalább 1,5 méteres távolságot tartani.



Szabadidős sporttevékenység - a kijárási tilalmon kívüli időszakban - továbbra is folytatható másoktól legalább 1,5 méter távolság betartásával.



A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, a dolgozókon kívül továbbra is csak elvitelre vásárlók tartózkodhatnak bent.



Ugyanígy április 19-ig meghosszabbodik a Magyarország valamennyi schengeni belső határszakaszára ideiglenesen bevezetett határellenőrzési és határőrizeti feladatok hatálya.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.



A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet - tették hozzá.



Felhívták figyelmet, hogy a járvány továbbra is intenzíven terjed, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen.



"A járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat" - hangsúlyozták, hozzátéve: a harmadik hullám kezdete óta újabb 1,5 millióval nőtt és már a 4 milliót is meghaladja a regisztráltak száma, de még így is sokan vannak, akik nem jelentkeztek. Az időseket különösen kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.



A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. "Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált" - emelték ki.



Vasárnap is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.



Emlékeztettek, hogy az uniós beszerzésből 5 gyártótól - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - várható 24 millió adag vakcina. Ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is lekötött Magyarország. A kínai Sinopharm oltóanyagból eddig 1,1 millió adag vakcina érkezett, ezt elsősorban a háziorvosok használják a regisztrált idősek első és második körös oltásához. Az orosz vakcinát is a regisztrált idősek oltására használják a megyei kórházak oltópontjain. Az OGYÉI két újabb keleti vakcina (CanSino, CoviShield) behozatalát is engedélyezte, de ezek szállítása csak hetek múlva várható.



"Mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen" - szögezték le.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (132 632) és Pest megyében (100 476) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (40 403), Borsod-Abaúj-Zemplén (40 210) és Hajdú-Bihar megye (38 290). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Zala (15 810).