Koronavírus-járvány

Orbán: május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolákban

Május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolákban - jelentette be a miniszterelnök pénteken.



Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában közölte, az operatív törzs döntött arról is, hogy az elmúlt évhez hasonlóan csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek.



A kormányfő kifejtette, ez azért is fontos, mert az érettségi szerepet játszik az egyetemekre való bejutásban. Azért, hogy fair legyen a tavaly és az idén érettségizők versenye, fontos, hogy összhang legyen a két vizsga között.

Május elejére négymillióan megkapják az első oltásukat

Az első oltásukat megkapók száma hamarosan eléri a hárommilliót, május elejére pedig a négymilliót - közölte a miniszterelnök.



Orbán Viktor azt mondta, május elejétől egy hét, tíz nap alatt újabb egymillió oltást adnak be, május közepére pedig a beoltottak száma eléri a hatmilliót, harmadik hetére a hétmilliót.



Június elejére a nyolcmillió felnőtt korú magyar állampolgár közül - aki megkaphatja az oltást - képesek leszünk hétmilliót beoltani - tudatta a kormányfő, megjegyezve ugyanakkor, hogy attól tart, nem lesz annyi regisztrált, magát beoltani akaró ember, mint amennyi vakcina.



A kormányfő hangsúlyozta, a nyitás minden lépése a beoltottak számától függ, de figyelni kell a járványügyi adatokra is.